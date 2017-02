(nr) - Nachdem am Sonntagmorgen bereits ein Auto in Niederkorn aus bislang ungeklärten Gründen in Flammen stand, wurde gegen 12.30 Uhr ein weiteres brennendes Fahrzeug gemeldet - diesmal in Düdelingen. Verletzte gab es in beiden Fällen nicht.



Zudem meldete der Rettungsdienst zwei Hausbrände: Gegen 13.55 Uhr brannte es in Hemstal, gegen 16.50 Uhr in Petingen. Auch bei diesen Vorfällen wurde niemand verletzt.