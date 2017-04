(str) - Noch scheint der Sommer in weiter Ferne, und doch gab es am Sonntagabend bereits den ersten Waldbrand. In der Nähe von Bigelbach waren gegen 21 Uhr mehrere hundert Quadratmeter Waldboden und Unterholz in Flammen aufgegangen.



Die Feuerwehren aus Reisdorf und Befort brauchten zwei Stunden, um den Brand zu löschen. Zur Brandursache ist nichts bekannt. Die Polizei aus Echternach ermittelt.