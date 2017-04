(TJ) - Völlig ohne Grund feuerte am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr ein Gast einer Schankwirtschaft in der Rue Jean Jaures in Düdelingen einen Schuss aus einer Handfeuerwaffe ab, als er das Lokal mit einer anderen Person verließ. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt.



Der Wirt verständigte daraufhin die Polizei, die den Schützen zu Hause ausfindig machten. Als die Beamten dessen Wohnung im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchsuchten, fanden sie zwei Handfeuerwaffen, Munition und mehrere Samurai-Schwerte. Die Waffen wurden beschlagnahmt. Zudem nahmen die Polizisten das Geschehen zu Protokoll.