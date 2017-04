(TJ) - Zu einem größeren Einsatz für die Feuerwehr kam es am Samstagabend in Medernach. Um 22.50 Uhr wurde ein Brand im Dachstuhl eines Hauses in Medernach gemeldet.

Als die Wehren aus Larochette, Diekirch und Ernztal vor Ort eintrafen, schlugen die Flammen bereits lichterloh aus dem Dachstuhl. Sofort wurde das Feuer mit einem Großangriff bekämpft, so dass man schnell Herr der Lage werden konnte. Das Haus ist derzeit unbewohnt, Menschen kamen bei dem Zwischenfall nicht zu Schaden. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt.

Unfall - ein Verletzter

Bereits um 19.00 Uhr hatte ein Fahrer sich verletzt, als er zwischen Erpeldingen und Ingeldorf aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und gegen einen Mast geprallt war. Der Mann wurde vom Rettungsdienst aus Diekirch ins Krankenhaus gefahren, derweil die Feuerwehr aus Ingeldorf die Unfallstelle räumte.