Ungebremst in die Mauer



Ungebremst in die kalifornische Mauer fuhr ein Autofahrer gegen 6.20 Uhr in der Route de Zoufftgen in Düdelingen. Dann rollte der Wagen zurück und kam schliesslich an einem Bordstein zum Stillstand.

Der Beifahrer war nach dem Unfall bewusstlos. Anwohner bargen ihn aus dem Wagen leisteten erste Hilfe. Auch der Fahrer erlitt schwere Verletzungen.



Betrunken und der Lüge überführt



Etwa eine Stunde später bemerkte ein Zeuge einen verunfallten Wagen am Boulevard Dr Ernest Feltgen in Limpertsberg. Im Wagen würden noch immer zwei Personen sitzen. Zudem war dem Beobachter eine beschädigte Sitzbank in unmittelbarer Nähe des Autos aufgefallen.

Die Polizei überprüfte den Sachverhalt und es zeigte sich, dass die Frontpartie des Wagens schwer beschädigt war und Motoröl auslief.



Der Fahrer erklärte, dass die Batterie seines Wagens leer sei. Alkohol habe er nicht konsumiert. Doch dies überführte der Alkoholtest sofort als Lüge.



Um zu dem Umfallort zu gelangen, brauchten die Beamten nur der Ölspur bis in die Rue des Cerisiers zu folgen. Es zeigte sich, dass der Fahrer in einer Linkskurve geradeaus gefahren war. Vor Ort lag zudem auch das Nummernschild des Wagens. Dem Fahrer wurde die Fahrerlaubnis entzogen.



Motorradfahrerin bei Gruppenfahrt gestürzt



Gegen 9.15 Uhr verunglückte am Samstag zudem eine Motorradfahrerin, die mit einer Gruppe von Kalborn nach Deutschland unterwegs war. Die Frau war in einer Linkskurve gestürzt und rutschte mit ihrem Zweirad über die Fahrbahn bis sie schließlich gegen einen Pfosten prallte. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Kurz vor 11.30 Uhr prallten am Samstag zudem zwei Fahrzeuge "um Leempuddel" in Weiswampach zusammen. Hierbei wurde eine Person verletzt.

Um 14.20 Uhr wurde zudem ein Motorradfahrer in der Route d'Esch in Hollerich von einem Wagen erfasst. Er wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Ebenso erging es einem weiteren Motorradfahrer gegen 16.465 Uhr in der Rue de Belval in Esch/Alzette. Hier wurden laut Leitstelle der Rettungsdienste allerdings zwei Personen verletzt.