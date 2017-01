(TJ) - Wohl war der Schnee angekündigt worden und auch die niedrigen Temperaturen der vergangenen Tage waren vielen eine Warnung. Dennoch dürfte der eine oder andere Autofahrer angesichts der Schneeschauer von Montagmorgen ein mulmiges Gefühl in der Magengegend gehabt haben: Vielerorts sah es nach einer zünftigen Rutschpartie aus.



Die Streudienste der Straßenbauverwaltung sind seit mehreren Stunden im Einsatz und haben vorsorglich Streusalz auf den Hauptachsen ausgebracht, dennoch ist eine vorsichtige Fahrweise am ersten Arbeitstag des Neuen Jahres angesagt.



Außer von einem Unfall am Sonntagabend in Differdingen, liegen keine Meldungen über Zwischenfälle vor. Die Tatsache, dass viele Arbeitnehmer in Urlaub sind und auch die Tausende Schüler des Landes noch eine Woche Ferien machen, dürfte für zusätzliche Entspannung im frühmorgendlichen Berufsverkehr sorgen.