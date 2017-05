(TJ) - Nachdem ein Fahrer am Montagmorgen in der Rue Millewee in Larochette mit seinem Fahrzeug gegen abgestellte Wagen geprallt war, überschlug sein Auto sich und blieb auf der Straßenmitte liegen.



Nachdem ein Ersthelfer, der sich zufällig in der Nähe aufhielt Erste Hilfe geleistet hatte, barg der lokale Rettungsdienst den Fahrer. Wieso der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, ist nicht bekannt.