(TJ) - Am Montagmorgen verlor ein Dachdecker in der Route de Luxembourg in Bettemburg bei Arbeiten auf dem Dach eines Restaurants das Gleichgewicht und stürzte fünf bis sechs Meter in die Tiefe. Der Unglückliche verletzte sich dabei schwer verletzt, war aber noch ansprechbar. Nach der Erstversorgung wurde der Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Über die Ursache des Unglücks ist derzeit nichts genaues bekannt. Um das Baugerüst zu inspizieren, brachte die Feuerwehr eine Drehleiter an. Die Staatsanwaltschaft und die Gewerbeinspektion ITM untersuchen den Vorfall.