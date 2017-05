(SH) - In der Nähe des Drogenhilfszentrums in der Route de Thionville wurde eine Polizeistreife am späten Montagnachmittag auf einen Mann aufmerksam, der einer nationalen Fahndung ausgeschrieben war. Gegen ihn war eine sechsmonatige Haftstrafe ausgesprochen worden.



Nachdem ein Arzt den Mann für haftfähig erklärt hatte, wurde er in die Strafvollzuganstalt gebracht.