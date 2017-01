(TJ) - Auch am Mittwochmorgen musste die Feuerwehr aus Mondercange ausrücken: Gegen 7.20 Uhr wurde ein Brand in einem Haus in der Cité Jacques Steichen gemeldet.



Beim Eintreffen stellten die Rettungskräfte vorerst sicher, dass sich keine Menschen oder Tiere mehr in dem Haus aufhielten. Alsdann bekämpften sie gemeinsam mit ihren Kollegen aus Esch/Alzette die Flammen ,was sich insofern schwierig gestaltete, als die im Haus verbauten Holzdecken dem Feuer reichlich Nahrung boten. Nach knapp einer Stunde war der Brand gelöscht. Das Haus ist bis auf weiteres unbewohnbar, der Materialschaden ist hoch. Lediglich eine Person musste mit einer leichten Rauchvergiftung zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.



Während der Löscharbeiten war die Cité Jacques Steichen für jeglichen Verkehr gesperrt worden.

Bereits am Dienstagabend hatten die Löschspezialisten aus Mondercange und der Minettemetropole einen gemeinsamen Einsatz in Esch/Alzette.

Gegen 7.30 Uhr prallte in der Rue de Longwy in Differdingen ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Baum. Dabei wurde er leicht verwundet und musste vom Zivilschutz aus Differdingen ins Krankenhaus transportiert werden. Die lokale Feuerwehr räumte die Unfallstelle.