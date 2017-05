(SH) - Die Einsatzkräfte hatten am Mittwochmorgen so einiges zu tun. So gab es bei drei Unfällen drei Verletzte. Zudem wurden zwei Brände gemeldet.

Zwischen Michelbuch und Mertzig war kurz nach 6.30 Uhr ein Autofahrer verunglückt. Er wurde verletzt. Im Einsatz waren ein Rettungswagen aus Ettelbrück, die Feuerwehren aus Vichten und Redingen sowie die Polizei.



Kurz nach 7 Uhr war zwischen Steinfort und Koerich ein Auto gegen einen Baum geprallt, wobei eine Person verletzt wurden. Hier waren ein Rettungswagen aus Redingen, der SAMU aus Luxemburg, die Rettungsdienste aus Steinfort und Koerich sowie die Polizei im Einsatz.



Auf der A3 in Höhe von Düdelingen war gegen 6.30 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Sturz verletzt worden. Polizei, ein Krankenwagen und die Rettungsdienste aus Düdelingen waren im Einsatz.



In der Rue de Luxembourg in Bad-Mondorf brannte unterdessen gegen 7.30 Uhr ein Auto. Die Polizei war vor Ort, die Feuerwehr aus Bad-Mondorf löschte den Brand.

Zu einem Brand war es eine knappe Stunde später auch in einer Halle auf dem ArcelorMittal-Gelände in Differdingen gekommen. Hierbei wurde niemand verletzt. Die Feuerwehren aus Sanem/Differdingen und Niederkerschen löschten das Feuer, ein Rettungswagen aus Esch/Alzette sowie die Polizei waren ebenfalls im Einsatz.