(SH) - Unfälle forderten am Mittwochabend mehrere Verletzte.

So wurde gegen 18.30 Uhr am Boulevard Prince Henri in Esch/Alzette ein junges Mädchen angefahren. Die Fahrerin gab an, das Mädchen zu spät bemerkt zu haben, weshalb sie nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Das Mädchen wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 18 Uhr war es bei einem Abbiegemanöver aus der Industriezone in Richtung Route de Luxembourg in Niederkerschen zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Eine Frau wurde durch den Aufprall verletzt.

Totalschaden erlitt der Wagen einer Fahrerin, die gegen 23 Uhr an der Kreuzung der Avenue J.F. Kennedy mit der Rue Erasme mit einem Bus zusammengeprallt war. Wie die Polizei mitteilt, konnte der genaue Unfallhergang nicht geklärt werden. Da die Fahrerin des Autos jedoch zu viel Alkohol getrunken hatte, wurde ihr Führerschein eingezogen.

