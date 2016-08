(TJ) - Großeinsatz am Mittwochabend für die Bettemburger Feuerwehr: Gegen 22.00 Uhr war in einem Mehrfamilienhaus in der Rue du Coin ein Feuer ausgebrochen. Derweil eine Mannschaft der Rettungskräfte die Bewohner und Haustiere aus dem Haus begleitete, machte eine weitere Mannschaft sich unter schwerem Atemschutz im Untergeschoss auf die Suche nach der Brandursache. Ein Raum stand lichterloh in Flammen. Das Feuer wurde mit Druckluftschaum schnell gelöscht.

Anschließend kontrollierten die Feuerwehrleute sämtliche Wohnungen und durchlüfteten das Gebäude mit speziellen Gebläsen. Die Bewohner des Hauses wurden vorübergehend in einem Hotel untergebracht.Der Sachschaden ist hoch, die genaue Brandursache ist nicht bekannt. Gegen 2.00 Uhr war der Einsatz beendet.