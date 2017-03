(TJ) - Es war gegen 1 Uhr in der Nacht auf Donnerstag, als der Notruf bei der Zentrale der Rettungsdienste einging: Auf Howald stand ein Haus in Vollbrand. Die Einsatzkräfte aus Hesperingen und der Stadt Luxemburg begaben sich unverzüglich in die Rue de la Redoute und stellten fest, dass das betreffende Haus wohl komplett in Flammen stand, derzeit jedoch unbewohnt ist, so dass man unverzüglich mit den Löscharbeiten anfangen konnte.



Das Haus wurde bei dem Brand völlig zerstört.

Foto: CI Hesperingen

Die 43 Mann starke Löschtruppe - 27 Feuerwehrleute aus Hesperingen, 16 aus der Hauptstadt - hatte den Brand denn auch nach kurzer Zeit bereits im Griff, bis zum kompletten Ablöschen aller Brandnester sollte es dennoch einige Zeit dauern. Menschen wurden bei dem Zwischenfall nicht verletzt, der materielle Schaden dürfte jedoch hoch sein.