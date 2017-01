(SH) - Unruhige Stunden am hauptstädtischen Bahnhof. In der Nacht zum Montag wurde ein Mann von zwei ihm flüchtig bekannten Tätern mit einer Waffe bedroht und geschlafen.

Das Opfer, das Verletzungen im Gesicht aufwies, wurde am Montagmorgen auf der Polizeidienststelle am Bahnhof vorstellig. Der Mann bot den Beamten an, sie zum Wohnsitz der mutmaßlichen Täter zu führen.



Bereits während der Anfahrt wurden die Verdächtigen gesichtet. Die Polizisten legten ihnen Handschellen an und brachten sie zur Dienststelle. Anschließend begaben sie sich zur Wohnung der Männer. Bei der Hausdurchsuchung wurde eine Gasdruckpistole beschlagnahmt.



Zeugen bestätigten, dass die beiden Männer das Opfer bedroht, verfolgt und geschlagen hatten. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme der beiden Männer an, die dem Untersuchungsrichter vorgeführt wurden.



