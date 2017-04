(LS) - In den frühen Abendstunden des Samstag kam es auf der Strecke zwischen Bettemburg und Kockelscheuer zu einem Auffahrunfall zwischen einem Auto und einem Abschleppwagen. Die drei Insassen des Autos wurden leicht verletzt und zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Abschleppwagens zwischen Bettemburg und Kockelscheuer wurde nicht verletzt.

Foto: CiBett

Zuvor war es kurz nach Mittag auf der N7 Richtung Goebelsmühle zu einem Unfall gekommen, als innerhalb einer Gruppe von Motorradfahrern einer in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und beim Sturz gegen eine Leitplanke prallte. Die Erstversorgung vor Ort übernahm der Arzt des Samu Ettelbrück.



Kurz vor 14.45 Uhr hatte eine Autofahrerin auf der B7 Richtung Ingeldorf eine Motorradfahrerin übersehen und angefahren. Beim Sturz verletzte sich die Fahrerin am Fuß. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde auch sie zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.



Ebenfalls einen Verletzten gab es bei einem Unfall mit einem Quad in der Rte de Diekirch in Lintgen.



Die Polizei teilt ebenfalls mit, dass in der Nacht auf Samstag in ein Firmengebäude in Gasperich eingebrochen wurde. Der oder die Täter entwendeten einen gelben Lieferwagen Modell Renault Kangoo mit den Luxemburger Erkennungstafeln JW7019.