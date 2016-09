(tom) - Die Gemeinde Steinfort war am Freitagvormittag ab ca. 10.50 Uhr vom Stromnetz abgerissen. Die Panne dauerte zweieinhalb Stunden an und war am frühen Nachmittag wieder behoben. Das bestätigte Christophe Mathgens, Unternehmenssprecher des Energieanbieters Creos auf Nachfrage.



"Es gab einen Zwischenfall bei Baggerarbeiten und eine zeitgleiche Panne in der Umgegend, die die Arbeiten etwas komplizierter gemacht hat. Das Problem ist allerdings behoben, der Strom ist wieder da", so Mathgens.