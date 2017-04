(SH) - Zu einem nicht alltäglichen Vorfall kam es am Freitagmorgen in der Notaufnahme eines Krankenhauses in der Hauptstadt.

Ein Patient, der mit einer blutenden Nase eingeliefert worden war, randalierte - eigenen Aussagen zufolge weil er nicht schnell genug behandelt wurde.



Zwei Pfleger versuchten den Mann, welcher mit mehreren Gegenständen um sich warf, zu beruhigen. Der Mann, der alkoholisiert war, drohte ihnen und stieß gegen einen der Pfleger, der dann auch Anzeige erstattete.



Der Mann wurde nach der ärztlichen Behandlung in der Ausnüchterungszelle untergebracht.



