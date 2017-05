(SH) - Mit 14.567 Ecstasy-Pillen im Gepäck hatte ein 49-jähriger Mann versucht, vom Flughafen Findel aus nach Brasilien zu reisen. Am Mittwoch wurde er hierfür in erster Instanz zu 24 Monaten Haft verurteilt.

Wie die Zollverwaltung am Freitag mitteilte, war der Mann am Flughafen Findel von einem Beamten der Anti-Drogen-Abteilung des Zolls in flagranti erwischt worden. Der Wert des Rauschgiftes auf dem Schwarzmarkt war auf rund 150.000 Euro geschätzt worden. Der Vorfall ereignete sich am 4. November 2016. Die Staatsanwaltschaft hatte damals die Beschlagnahmung der Pillen, die insgesamt rund fünf Kilogramm wogen, und die Unterbringung des Mannes in Untersuchungshaft angeordnet.