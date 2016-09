(TJ) - Dass Fahrradfahren mitunter gefährlich sein kann, musste ein Sportler am Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr in der Rue de Peppange in Bettemburg schmerzlich erfahren. Der Mann war mit seinem Zweirad von einem Lieferwagen erfasst worden und gestürzt. Dabei verletzte er sich so schwer, dass der lokale Rettungsdienst ihn vor Ort und Stelle erstversorgen und anschließend ins Krankenhaus bringen musste.

Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst aus Bettemburg ebenfalls der SAMU-Notarzt und die Feuerwehr aus Roeser.