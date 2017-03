(TJ) - Vier Einsätze mussten die Rettungsdienste am Donnerstagabend fahren. Ein erster Notruf ging um 19 Uhr ein: In Mondorf waren zwei Fahrzeuge kollidiert. Bei dem Unfall, der sich in der Avenue Franz Clement ereignet hatte, wurde zwar niemand verletzt, der Schaden an den Fahrzeugen ist jedoch sehr hoch. Die Feuerwehren aus Mondorf und Remich räumten die Unfallstelle.

Mit einem Löschzug war die hauptstädtische Berufsfeuerwehr gegen 19.30 Uhr in die Allée Scheffer angerückt, nachdem in einem Wohnblock Rauch gemeldet worden war. Das Gebäude wurde überprüft und gründlich durchgelüftet.

Ein Kaminbrand in Brouch hielt die Feuerwehrleute aus Biwer und Mertert auf Trab. Auch hier entstand lediglich Materialschaden.

Der letzte Einsatz des Abends musste von den Brandbekämfern aus Moutfort gegen 22.30 Uhr geleistet werden: In der Rue d'Oetrange stand Abfall ind Brand.