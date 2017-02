(str) - Die Polizeigewerkschaft SNPGL will ihn unbedingt: den Platzverweis – die Möglichkeit, Störenfriede für einen gewissen Zeitraum von einem bestimmten Ort zu verbannen. Doch die Regierung sieht das anders und die Mehrheitsparteien wollen am Donnerstag gegen eine Aufnahme in das Polizeigesetz stimmen.



„An einem Platzverweis darf kein Weg vorbei führen“, bekräftigt Gewerkschaftspräsident Pascal Ricquier ...