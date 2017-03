(TJ) - Es war gegen 6.29, als am Dienstagmorgen ein leichtes Erdbeben die Erde im Kreis Mayen-Koblenz erzittern ließ. Das Epizentrum lag laut dem rheinland-pfälzischen Landesamt für Geologie und Bergbau in der Nähe der Ortschaft Kobern-Gondorf in einer Tiefe von zehn Kilometern und war bis in die Stadt Koblenz hinein spürbar.

In dieser Gegend werden regelmäßig Erdbeben registriert, allerdings weisen die meisten eine Stärke von maximal 1,o auf der Richterskala auf und sind nicht spürbar.