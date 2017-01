(TJ) - Zwei Minuten vor Mitternacht verlor ein Autofahrer am Dienstagabend auf der A3 in Höhe des Bettemburger Kreuzes die Gewalt über sein Fahrzeug, das sich anschließend überschlug. Dabei wurde der Fahrer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst aus Bettemburg ins Krankenhaus gebracht, nachdem der Notarzt aus Esch ihn erstversorgt hatte.

Gegen 21.00 Uhr mussten die Feuerwehren aus Mondercange und Esch/Alzette in den Einsatz. In der Rue Victor Hugo in Esch/Alzette hatte eine Küche in einem Mehrfamilienhaus Feuer gefangen. Der materielle Schaden ist hoch, Menschen wurden bei dem Zwischenfall nicht verletzt.