(TJ) - Eine sowohl ungewöhnliche wie auch grausige Überraschung erlebten am Dienstagnachmittag Arbeiter bei Entrümpelungsarbeiten in einem leerstehenden Haus in Trier-Nord. Sie fanden die sterblichen Überreste einer offenbar seit Jahren vermissten Frau. Dies teilte die Polizei aus Trier am späten Nachmittag mit.

Wie die Frau zu Tode kam, ist Gegenstand von Ermittlungen. Derzeit kann auch nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, ob die Dame eines natürlichen Todes starb. Deshalb wird die Leiche in der Mainzer Gerichtsmedizin obduziert. Dabei wird man auch anhand genetischer Fingerabrücke feststellen, ob die Vermutung der Ermittler stimmt und es sich wirklich um die vermisste Frau handelt. Offiziell heißt es, sei die Identität noch unklar.