(LW) - In Christnach ist in der Nacht zum Sonntag ein Einbrecher in die Umkleidekabine des Fußballplatzes eingestiegen. Doch sein Timing hätte besser sein können: Eine Polizeistreife Streife bemerkte gegen 3 Uhr die angeschalteten Lichter in der Kabine. Kurz darauf zwängte sich ein Mann durch ein Loch im Zaun.



Die Streife nahm die Verfolgung auf, der Mann konnte jedoch zunächst entkommen. Bei seiner Flucht hatte er einen schwarzen Rucksack mit diversen Einbruchsutensilien verloren. Kurze Zeit später erwischten die Polizisten ihn doch noch. Sein Pkw sowie das Mobiltelefon wurden beschlagnahmt. Die Fahndung nach weiteren Tätern verlief ergebnislos.