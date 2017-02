(mth) - Jean-Marie P. veröffentlichte auf Facebook menschenverachtende und rassistische Kommentare, nannte Ausländer "Dreck", regte sich darüber auf, dass "Neger unter Schutz stehen" und es "keine guten Araber" gebe und rief dazu auf, "man müsse sich bewaffnen", offfenbar, um einer imaginären Bedrohung durch Ausländer und Migranten zu begegnen.



Aufgrund dieser Tatbestände wurde der 60-jährige Luxemburger am Donnerstagnachmittag in erster Instanz am Bezirksgericht Luxemburg zu einer sechsmonatigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Hinzu kommen eine Geldstrafe von 1500 Euro sowie die Verfahrenskosten.

Der als Zivilkläger aufgetretenen Ausländerhilfsorganisation Asti wurde ein symbolischer Euro als Entschädigung zugesprochen. Deren Anwalt, Me François Moyse, hatte in der Sitzung die Gefährlichkeit rassistischer Aussagen, wie jener, die P. im Netz getätigt habe, unterstrichen: „Das Internet hat Raubtiere hervorgebracht. Die aktuellen Ereignisse in aller Welt zeigen uns, welche Auswirkungen Hassbotschaften und Desinformation auf die Menschen haben. Es handelt sich nicht um Meinungen, sondern um Beleidigungen und Drohungen.“

Der Angeklagte, welcher der Gerichtssitzung nicht beiwohnte, hat nun 40 Tage Zeit, Berufung einzulegen. Tut er dies nicht, ist das Urteil rechtskräftig.