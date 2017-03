(mth) - Während acht Jahren soll Amandio D. seine Stieftochter sexuell missbraucht, bedroht und auch geschlagen haben. Die Mutter schwieg während dieser Zeit aus Angst. Erst mit 17 gelang es der jungen Frau, aus ihrer verzweifelten Situation zu entrinnen.

Am Dienstag begann der zweitägige Prozess wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung einer Minderjährigen gegen den Stiefvater, der sich im Laufe der Woche in einem gesonderten Gerichtsverfahren wegen weiterer Straftaten verantworten muss.

Es war die Psychologin einer sozialen Einrichtung, die 2014 den Stein ins Rollen gebracht hatte. Nachdem Amandio D. nach einem gewaltsamen Streit aus dem Haushalt zwangsverwiesen worden war, begann dessen Stieftochter, zu reden. Die Psychologin verständigte die Staatsanwaltschaft, welche Ermittlungen einleitete.

Jahrelanger Missbrauch und ein Klima der Angst

Nach und nach zeichnete sich ein Bild des jahrelangen Missbrauchs. Der leitende Ermittler beschrieb am Dienstag vor Gericht, wie schwierig es gewesen sei, die Faktenlage in dem Fall herauszuarbeiten. Ein Hauptgrund sei gewesen, dass die Mutter kaum oder widersprüchliche Aussagen machte - offenbar aus Angst vor ihrem Mann, von dem sie mittlerweile geschieden ist.

Die Stieftochter schilderte unterdessen nach und nach, was sie durchmachen musste. Nachdem ihre Mutter zunächst alleine nach Luxemburg gekommen war, sei sie im Alter von neun Jahren nachgekommen. Sie sei von Anfang an nicht mit ihrem Stiefvater klargekommen, der schon bald nach ihrer Ankunft damit begonnen habe, nachts zu ihr ins Bett zu kommen und sie sexuell eindeutig im Intimbereich zu berühren. Sie habe "so getan als würde sie schlafen", so die junge Frau vor Gericht. Ihre Mutter habe nicht eingegriffen.

2012 sei es dann zu einer mutmaßlichen Vergewaltigung gekommen. Die junge Frau beschrieb unter Tränen vor Gericht, wie ihr Stiefvater versucht habe, sie zu penetrieren.

Drohungen und tätliche Angriffe

Als das Mädchen älter wurde, zog die Familie in eine größere Wohnung um, wo sie ihr eigenes Zimmer bezog. Ihre Mutter habe sie ermutigt, "sich einzusperren" - aus Schutz vor den Übergriffen ihres Vaters, der oft betrunken spät nachts nach Hause gekommen sei.

Nach einem Streit im April 2014 rief die junge Frau die Polizei, nachdem sie von ihrem Peiniger geschlagen und an den Haaren gezogen worden war. Amandio D. wurde durch einen Gerichtsbeschluss aus dem Haushalt zwangsverwiesen, doch er terrorisierte die Familie weiter. Dabei soll er die junge Frau regelrecht verfolgt und ständig bedroht haben. Bei einer Gelegenheit soll er den Freund des Mädchens angegriffen haben. Er habe dem Mädchen zudem gedroht, er werde ihrem Freund und ihrer Mutter "etwas antun". Laut Aussagen der Mutter und der Stieftochter habe er einen Revolver besessen, der jedoch nicht von der Polizei gefunden werden konnte.

Die Drohungen und Körperverletzung werden ab Donnerstag in einem gesonderten Strafverfahren verhandelt. Am Mittwochnachmittag soll jedoch erst der Missbrauchsprozess abgeschlossen werden.