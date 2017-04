(jl) - Wegen Anstachelung zum Fremdenhass und Sachbeschädigung musste sich gestern am Bezirksgericht in Diekirch ein 62-jähriger Mann verantworten, der in den Sommermonaten des vergangenen und des vorigen Jahres an gleich mehreren Orten im Landesnorden Werbeplakate für den „Branebuerger Maart“ mutwillig beschmiert bzw. zerstört hatte, da auf diesen u. a. ein „portugiesischer Abend“ angekündigt war.

Die Portugiesen könne er wegen ihres angeblich ständigen „Gejäiz a Gegrills“ ganz einfach nicht ausstehen, wie der Angeklagte denn auch unumwunden vor dem Richterpult angab.

Er habe mit seinen Taten nur die „Wourecht“ zum Ausdruck gebracht, so der Mann, der trotz mehrfacher Ermahnung des Richters, seine Worte besser zu wiegen, keine Einsicht zeigen wollte. Schließlich habe er ja niemandem wehgetan.

Als Anwalt der Veranstalter des „Branebuerger Maart“ verkniff sich Me José Lopes Goncalves im Anschluss offensichtlich lieber, darauf noch eine Antwort zu geben. Er forderte dafür aber neben 966 Euro an Schadenersatz auch eine moralische Entschädigung von 500 Euro für die Zivilkläger.

"Sie tanzen hier auf Messers Schneide"



Etwas deutlicher wurde dagegen der beigeordnete Staatsanwalt Pascal Probst, der dem Angeklagten vor Augen führte, dass er mit seinen fremdenfeindlichen Äußerungen juristisch auf Messers Schneide tanze. Abgesehen davon, dass Grillen oder Kindergeschrei wohl auch in „Stacklëtzebuerger“ und anderen Haushalten gang und gäbe sei.

Er forderte abschließend die Verurteilung zu einer gewissen Stundenzahl an gemeinnütziger und unentgeltlicher Arbeit sowie zu einer angemessenen Geldbuße. Das Urteil ergeht am 18. Mai.