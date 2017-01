(mth) - Der Fall von Alex D. erzählt eine Geschichte, wie sie in ihrer Art eigentlich nicht selten ist im Drogenmilieu. Eine Geschichte aus Misere, Verzweiflung und unüberlegten Handlungen, die leider allzu oft vor dem Strafrichter endet - ohne dass dabei eine tiefere kriminelle Motivation vorgelegen hätte.

Der 30-Jährige Angeklagte, der in Frankreich geboren, aber in Luxemburg aufgewachsen ist, gehörte zu den Schwerstabhängigen, die sich tagtäglich in den Straßen des Bahnhofsviertels durchschlagen, immer auf der Suche nach der nächsten Dosis oder dem Geld, um diese zu beschaffen.

D. musste sich am Donnerstag wegen gleich zwei Straftaten vor Gericht verantworten. Die erste Affäre ist banal. D. wird Anfang 2016 bei dem Versuch erwischt, zwei Mobiltelefone aus der Umkleide eines Fußballvereins zu entwenden. Er wollte sie verkaufen, um seinen Drogenkonsum zu finanzieren - seit Jahren nimmt er Heroin und Kokain, seit er im Gefängnis sitzt, ist er "sauber". Auf Nachfrage der Richterin gibt er an, eine Therapie machen zu wollen - wenn er "draußen ist".



Die zweite Straftat hätte D. unter anderen Umständen eine lebenslange Haftstrafe einbringen können. Am Abend des 10. April 2016 streitet er sich mit seiner Lebensgefährtin. Die beiden bewohnen einen "Squat", ein leer stehendes Haus in der Rue C. M. Spoo, in der im ersten Stock ein Bekannter von ihnen übernachtet und in dem D. an diesem Tag Feuer legte.



"Er ist eigentlich kein schlechter Mensch"



Seine Freundin geht auf den Strich, um sich das Kokain zu kaufen, das sie raucht. Vor Gericht sagt sie nicht ohne Stolz, sie habe Alex D. "von der Spritze wegbekommen", sprich dazu überredet, Kokain statt Heroin zu konsumieren - "weil das etwas sanfter ist", wie sie der vorsitzenden Richterin erzählt. Sie sagt auch, Alex D. sei "eigentlich kein schlechter Mensch". Auch sie könne sich nicht erklären, warum er zum Brandstifter geworden sei.



Auch an diesem Tag haben die beiden Kokain genommen. D. macht sich anschließend auf den Weg, um weitere Drogen zu beschaffen. Als er zurück kommt, kommt es zum Eklat zwischen den beiden. D. hat zugegeben, mit einer anderen Frau unterwegs gewesen zu sein, seine Freundin hatte ihn bereits zuvor gewarnt, dass sie dies nicht tolerieren werde. Sie teilt D. mit, sie wolle ihre Beziehung beenden und erklärt ihm, er solle seine Sachen packen.

Anschließend verlässt sie das Haus, um auf dem nahen Straßenstrich durch Prostitution Geld zu beschaffen. Kurze Zeit später sieht sie, wie der Mitbewohner des Paars aufgebracht auf sie zu kommt. Er fragt, was sie D. "angetan habe" und erzählt ihr, dass das Haus, in dem sie gewohnt haben, in Flammen stehe. Die Polizei nimmt D. wenig später fest, nachdem er die Tat einem Sozialhelfer in der "Fixerstuff" gestanden hatte.

Anklage fordert milde Strafe



Vor Gericht gibt sich D. reuig. Er artikuliert sich gut und redet mit ruhiger Stimme, streitet nichts ab. Er wolle sich bei den Polizisten und Feuerwehrmännern sowie den Besitzern des Hauses entschuldigen, sagt er.

Und er hat Glück im Unglück. Der Sachschaden an dem leerstehenden, auf die Renovierung wartende Haus wird auf 20.000 Euro beziffert, die Versicherungsgesellschaft tritt als Nebenkläger auf. Viel wichtiger ist, dass D. glaubhaft versichern kann, dass er nicht davon ausging, dass der Mitbewohner des Paars im Haus war.

Er hat zugegeben, einen Kleiderhaufen angezündet zu haben - unter Drogeneinfluss und aus Frust und Wut, weil seine Freundin die Beziehung beendet habe. Auf Brandstiftung unter erschwerenden Umständen, also nach Einbruch der Nacht und an einem bewohnten Haus, stehen in Luxemburg im Prinzip 15 bis 20 Jahre Gefängnis, die Höchststrafe beträgt lebenslange Haft.

Angesichts der besonderen Umstände der Tat, dem sozialen Hintergrund des Angeklagten und der geringen Schadenssumme fordert die Staatsanwaltschaft lediglich eine Strafe von fünf Jahren, die teils auf Bewährung ausgesetzt werden könne. Das Urteil soll am 9. Februar fallen.