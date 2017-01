(mth) - Sufian D. entspricht ziemlich genau jenem ausländerfeindlichen Vorurteil, über das am rechten Rand des politischen Spektrums gerne fantasiert wird: der nordafrikanische Migrant als Sexualstraftäter. Natürlich ohne dabei die Tatsache zu berücksichtigen, dass mutmaßliche Straftäter seiner Art in der europäischen Bevölkerung eben so häufig zu finden sind, wie unter Migranten.

Der 31-Jährige, der sich am Montag wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Freiheitsberaubung vor dem Berufungsgericht verantworten musste, ist 2002 als blinder Passagier mit einem Containerschiff nach Europa gekommen.

Auf der Fahrt wird er entdeckt und und an Bord in einer kleinen Zelle festgehalten. Bei seiner Ankunft in Amsterdam wird er zunächst festgenommen und stellt dann einen Asylantrag. Während mehreren Jahren schlägt er sich durch und lebt auf der Straße.



Unter wechselnden Namen lebt er in verschiedenen Ländern, bevor er nach Luxemburg kommt. Wie er sein Geld verdiente, bleibt unklar. Nach seiner Festnahme wird festgestellt, dass er Kokain konsumierte. Ob er auch verkaufte ist nicht bekannt.



Auf den Kopf geschlagen und ins Gebüsch gezerrt



Im April 2014 wird er im Bahnhofsviertel verhaftet, nachdem eine Prostituierte sich bei der Polizei wegen einer versuchten Vergewaltigung gemeldet hatte. Ein junger Mann habe sie von hinten auf den Kopf geschlagen und ins Gebüsch gezerrt. Nur, weil sie sich wehrte, habe sie sich aus der Situation retten können.

Anhand eines Phantombilds stellen die Beamten einen Zusammenhang zu einer Straftat her, die etwas mehr als zwei Wochen vorher stattfand. Eine andere Prostituierte war zur Polizei gekommen und hatte erzählt, sie sei während fünf Stunden in einem Keller im Bahnhofsviertel von einem jungen Nordafrikaner festgehalten und wiederholt zum ungeschützten Sex gezwungen worden.

Die Beschreibungen stimmen überein, Sufian D. wird festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. Am vergangenen 16. Juni wurde der Libyer zu zehn Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Im Berufungsprozess bleibt er bei seiner Version. Er streitet ab, die Frauen zum Sex gezwungen und misshandelt zu haben.

Sein Anwalt Me Philippe Stroesser vertritt die These, sein Mandant sei Opfer einer Verschwörung unter Prostituierten – aus Rache, weil er den vereinbarten Preis nicht bezahlt habe.

Eine Version, welche die Generalstaatsanwaltschaft als Schutzbehauptung ansieht. Die Aussagen der mutmaßlichen Opfer seien kohärent und glaubwürdig, DNS-Analysen und medizinische Gutachten würden ihre Darstellung bestätigen. Die Strafforderung beträgt mindestens acht Jahre Gefängnis, einer teilweisen Bewährung stehe nichts im Weg. Das Urteil soll am 15. Februar fallen.