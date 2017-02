(na) - Am Freitagabend begannen zwei junge Männer gegen 17.20 Uhr in einem Laden am Bahnhof von Luxemburg einen Diebstahl. Auch wenn sie aus dem Geschäft flüchten konnten, wurden sie kurze Zeit später von der Polizei vor dem Bahnhofsgebäude aufgefunden.

Einer der beiden Verdächtigen hatte Marihuana und "Drogenutensilien" dabei, so die Polizei. Beide wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.