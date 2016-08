(str) - Die für die Opfer der Überschwemmungen am 22. Juli in den Gemeinden Fels, Nommern und Ernztal gesammelten Sachspenden werden am 10. September ab zehn Uhr morgens in der ehemaligen Feuerwehrkaserne in der Rue Michel Rodange in Waldbillig verteilt. Betroffene werden gebeten sich im Vorfeld beim Sozialamt in Fels zu melden. Verteilt werden Möbel, Kleidung, Spielzeug, Geschirr und Elektrogeräte. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Hochwasseropfer.