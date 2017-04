(L.E.) - Zu Beginn des Osterwochenendes hatte die Polizei wieder mehrmals mit Vorfällen zu tun, bei denen ein übermäßiger Alkoholgenuss als Ursache zu werten ist.

So musste eine Polizeistreife am frühen Donnerstagabend in einer Schenke eingreifen, nachdem eine alkoholisierte Person andere Gäste angepöbelt hatte. Diesem Tun gebot er auch dann noch keinen Einhalt, als die Beamten ihn zur Türe hinaus begleiten wollten.

Als er die Polizisten fragte "Wien well elo eng op d'Maul?", nahmen die dies zum Anlass ihn in Polizeigewahrsam zu nehmen. Die Polizei betont aber in ihrer Pressemitteilung, dass es bei diesem Vorfall nicht zu einer Schlägerei kam.

Insgesamt zwölf weitere ähnlicher Vorfälle listet die Polizei in ihrem Pressebericht vom Samstagvormittag auf. Davon einer in Lorentzweiler, alle anderen in der Hauptstadt.