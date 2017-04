(str) - In Heffingen und in Fels hat die Polizei am Montagabend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Alkoholkontrollen durchgeführt. Zwischen 19 und 22 Uhr mussten insgesamt 350 Autofahrer ins Röhrchen pusten.

In fünf Fällen fiel der Atemlufttest positiv aus. Der gemessene Alkoholwert führte bei drei Fahrern zu einem Strafverfahren, bei den zwei anderen zu einem Bußgeld. Da die Grenze von 1,2 Promille von keinem der Betroffenen überschritten wurde, konnten sie ihren Führerschein vorerst behalten.