(ps) - Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag an mehreren Orten Alkohol- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden neun Führerscheine eingezogen, wie die Polizei mitteilt. In Dippach wurde zudem ein Fahrer festgenommen: er war alkoholisiert, das Auto war gestohlen - und er war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und dem rechtmäßigen Besitzer zurückerstattet.