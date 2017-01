(vb) – In der Silvesternacht blieb es in Luxemburg meist ruhig, doch aufgrund des Alkohols musste die Polizei des öfteren bei Schlägereien eingreifen.

So rückten die Streifen zum Beispiel zu einer Wirtshausschlägerei in Esch-Alzette aus, wo sich zwei Betrunkene in die Haare bekommen hatten. In Luxemburg-Stadt an der Bushaltestelle Bouillon wurde ein Mann von drei Angreifern zusammengeschlagen. Eine alkoholbedingte Schlägerei unter acht Personen gab es am Glacisfeld. Am frühen Sonntagmorgen griffen Polizisten in Reckingen ein, wo es in einer Familie zu bewaffnetem Streit mit einem Schlagstock und einem Elektroschocker kam.

Bei den meisten Auseinandersetzungen gab es außer viel Radau jedoch keine Verletzten.



In Mersch hatten Feierwütige einen Riesen-Böller in der Rue Nicolas Welter aus einem Auto heraus an die Eingangstür eines Wohnhauses geworfen. Als der Böller explodierte, brachte er zwei Fensterscheiben zum Bersten. Außerdem ist die Außenbeleuchtung des Hauses kaputt.



Eine umgestürzte Flasche, die als "Raketenabschussbasis" diente, war die Ursache für den Brand einer Plastikplane in Roeser. Weil die Flasche umkippte, startete die Rakete in eine falsche Richtung und entzündete die Plane an einem Baugerüst. Der Anwohner, der die Rakete angezündet hatte, stieg auf das Gerüst und löschte den Brand, ehe es zu größerem Schaden kam.