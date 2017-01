(SH) - Weil er im Oktober 2015 unter Alkoholeinfluss in einen Verkehrsunfall verwickelt war, wurde der Ex-Geheimdienstagent André Kemmer am Donnerstag in erster Instanz zu einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro sowie zu einem 13-monatigen Fahrverbot auf Bewährung verurteilt.

André Kemmer hatte während der Verhandlung zugegeben, am Abend des Unfalls ein paar Bier getrunken zu haben. Er habe zuvor drei Monate keinen Alkohol zu sich genommen und hätte nichts gegessen gehabt. Dies sei keine Entschuldigung, jedoch eine Erklärung, warum ein Alkoholpegel von mehr als einem Promille gemessen wurde. Seiner Auffassung nach, sei er jedoch nicht zu schnell unterwegs gewesen.

Bei dem Unfall war es bei geringem Materialschaden geblieben.

Die Berufungsfrist beträgt 40 Tage.