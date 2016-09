(jag) - Die Belastung des Stausees mit sogenannten Cyanobakterien bleibt weiterhin hoch. Mittlerweile hat sich der grünliche Schleimfilm auf einer großen Fläche des Sees ausgebreitet. Betroffen ist nun auch der Abschnitt um Insenborn. "Das Wasser hat sich dort ebenfalls eingetrübt", so Luc Zwank, beigeordneter Direktor des Wasserwirtschaftsamtes. "Mit den hohen Temperaturen und der starken Sonneneinstrahlung wird sich die Situation nicht so schnell verändern", so Zwank.

Der toxische Bakterienteppich ist ein jährlich wiederkehrendes Phänomen, allerdings trat es dieses Jahr einen Monat früher als üblich auf. Die Bakterien werden wohl erst im Spätherbst wieder verschwinden wenn die Wetterbedingungen schlechter werden.

Ursachen sind der zu starke Nährstoff- und Sedimentzufluss. Besonders Phosphat aus Düngemitteln und Abwässern belasten den Stausee. Die Sauer wird zusätzlich am Oberlauf in Belgien verschmutzt, dort fehlt es an Kläranlagen. Zumindest auf luxemburgischer Seite dürfte sich die Situation mit der Fertigstellung neuer Kanal- und Kläranlagen sowie dem Ausweisen neuer Schutzzonen verbessern.



Während der direkte Kontakt mit den Bakterien vermieden werden soll und zu unangenehmen Hautausschlägen bis zu Verdauungsbeschwerden führen kann, ist die Trinkwasseraufbereitung des Stauseewassers nicht gefährdet. "Die Bakterien schwimmen an der Oberfläche, das Wasser wird aus 25 Metern Tiefe abgepumpt", so Zwank. "Zusätzlich sorgen die Flockungsanlage und Aktivkohle für eine problemlose Trinkwasserqualität."