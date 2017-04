(SH) - Übermäßiger Alkoholkonsum bleibt ein großes Problem, nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern für alle Beteiligten des öffentlichen Lebens. Dem möchten das Gesundheitsministerium sowie das Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur in Zusammenarbeit mit der „Sécurité Routière“ nun entgegenwirken. Mitte Mai wird in diesem Sinn eine Aktionswoche unter dem Motto „Alkohol? Weniger ist besser!“ starten, die am Freitag im Gesundheitsministerium vorgestellt wurde.

Die Aktionswoche soll vor allem der Prävention und Sensibilisierung dienen. Gesundheitsministerin Lydia Mutsch betonte gleich zu Beginn, dass die Woche nicht gegen den Alkohol gerichtet sei, sondern gegen den Missbrauch. Sie bedauerte, dass der Alkoholkonsum hierzulande immer noch zum „guten Ton“ gehöre, und die Risiken somit oft verkannt beziehungsweise unterschätzt würden. Lydia Mutsch bemerkte des Weiteren, dass sich das Bewusstsein vor allem bei Jugendlichen immer weiter verstärkt.

Dennoch kennen rund 30.000 Luxemburger Alkoholprobleme, 4.000 bis 5.000 Menschen sind schwer alkoholabhängig. Ziel der Aktionswoche sei es, alle, die regelmäßig oder gelegentlich Alkohol konsumieren, sprich 90 Prozent der gesamten Bevölkerung, über mögliche Risiken zu informieren und sie zum Nachdenken anzuregen.

„Kein Alkohol unterwegs“

Der Akzent wird in diesem Jahr auf den Gefahren des überhöhten Alkoholkonsums im Straßenverkehr liegen. Nachhaltigkeitsminister François Bausch unterstrich, dass Alkohol die zweithäufigste Ursache von Verkehrsunfällen ist. Er ergänzte, dass Menschen, die unter Alkoholeinfluss im öffentlichen Verkehr unterwegs sind, stets eine Gefahr für alle Teilnehmer darstellten, sogar als Fußgänger.

Paul Hammelmann, Präsident der „Sécurité routière“, wies seinerseits darauf hin, dass etliche vorige Kampagnen und Aktionen bereits auf die Gefahren aufmerksam gemacht hätten, dies aber noch lange nicht ausreichen würde. Er erklärte, dass Projekte wie der „Late Night Bus“ zwar dazu geführt hätten, dass mehr Menschen sicher nach Hause kommen, kritisierte aber, dass sie es den Leuten wiederum ermöglichen, mehr Alkohol zu trinken.

Freiwillige gesucht

Zu diesem Zweck werden nun Freiwillige gesucht, die vom 13. bis den 21. Mai in ihrem Umfeld, sei es am Arbeitsplatz, in der Schule oder in Sport- und Jugendvereinen, auf das Thema aufmerksam machen. Interessierte können sich bis zum 5. Mai über die Homepage, die eigens für diese Aktionswoche eingerichtet wurde, melden. Ihnen wird daraufhin Material zugeschickt werden, das über das Problem informiert und aufklärt. Lydia Mutsch fügte hinzu, dass ebenfalls freiwillige Helfer an öffentlichen Orten wie Fußgängerzonen oder Einkaufspassagen vertreten sein werden. Außerdem gibt die Homepage weitere Auskünfte zum Thema.

Eine solche Aktionswoche wurde bereits mehrmals von der „Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen“ in Deutschland organisiert. Dieses Jahr wird sie mit deren Zusammenarbeit zum ersten Mal in Luxemburg, aber auch in der Schweiz, Österreich und Liechtenstein stattfinden.

Das "Schweizer Bundesamt für Gesundheit" hat folgende zwei Videos zum Thema "Kein Alkohol unterwegs" veröffentlicht:









