(vb) – In der Nähe von Prüm in der Eifel ist ein junger Afghane festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, Mitglied der islamistischen Taliban zu sein.

Wie der „Trierische Volksfreund“ am Montag in seiner Online-Ausgabe berichtet, hat die Bundesanwaltschaft den mutmaßlichen Kämpfer an seinem Aufenthaltsort bei Prüm festnehmen lassen. Dem 21-Jährigen droht nun eine Anklage wegen Beihilfe zum Mord. Er soll als Leibwächter eines Taliban-Kommandeurs bei Exekutionen anwesend gewesen sein.

Der junge Afghane sitzt derzeit in Untersuchungshaft berichtet die Zeitung mit Berufung auf die Bundesanwaltschaft.