(vb) – Ein Trunkenbold hat die Polizei am Freitagabend gleich mehrmals genervt. Der Mann war aufgefallen, weil er reglos im Aufzug am hauptstädtischen Bahnhof lag.

Der Mann lag so ungünstig in dem Aufzug zwischen Bahnhofsplatz und Fußgängerbrücke über den Gleisen, dass die Tür sich immer wieder öffnete und schloss, ohne dass der Mann reagierte. Der alkoholisierte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Dort erwachte er zu neuem Leben und machte dem Personal dort tüchtig zu schaffen. Er beleidigte Ärzte und Krankenschwestern und urinierte in die Räumlichkeiten der Notaufnahme. Zum zweiten Mal kümmerten sich die Polizisten um den Trunkenbold. Als der Mann die Beamten sah, sprang er auf und wollte gegen die Beamten angehen. Diese legten ihm Handschellen an und brachten ihn in die Arrestzelle.