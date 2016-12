(lb) - Wer über die Weihnachtstage auf den öffentlichen Transport zurückgreifen möchte, sollte Fahrplanänderungen bedenken.

Die Busse der RGTR, AVL, TICE werden den Betrieb an Heiligabend ab 20.00 Uhr und bis am 25. Dezember um 8.00 Uhr einstellen. Auch andere Transportmöglichkeiten wie Adapto oder Call-a-Bus fallen dann aus. Am 25. und am 26. Dezember gelten die Feiertagsfahrpläne.



Die Züge der CFL stellen den Betrieb an Heiligabend ab 20 Uhr ein und fahren am 25. und am 26. Dezember gemäß dem Feiertagsfahrplan.

Die TICE-Nachtbusse fahren ausschließlich am 25. und am 26. Dezember.

Zusätzliche Informationen finden Sie hier: