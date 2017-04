Wie auch in den vergangenen Jahren trägt die Action des Chrétiens pour L’Abolition de la Torture (ACAT) zur Gestaltung des Karfreitagsgottesdienstes in der protestantischen Trinitatiskirche bei.



In der von ACAT Suisse vorgeschlagenen Karfreitagskampagne geht es dieses Mal um die Lynchjustiz in Togo.



Im Editorial der ACAT News Schweiz vom März 2017 heißt es dazu: „Was bringt eine Gruppe Menschen dazu, einen anderen Menschen auf brutale Art und Weise umzubringen? Ist es Mordlust eines entfesselten Mobs? Sind wir Menschen von Natur aus grausam gegenüber anderen Menschen? Oder ist es der hilflose Versuch der Gesellschaft, so Verantwortung für Recht und Gerechtigkeit zu übernehmen, die der Staat nicht fähig ist zu garantieren?



In den letzten Monaten sind wir weltweit Zeugen geworden, wie salonfähig der hasserfüllte Ruf nach Rache und Vergeltung auch in der westlichen Welt geworden ist, die ja so viel auf ihre vermeintliche Zivilisiertheit setzt.

Diese entfesselten Mobs, diese lebensverachtende Brutalität in Vergangenheit und Gegenwart lassen uns fassungslos zurück. Und doch müssen wir hinschauen und die Gründe für diese Grausamkeit suchen, um auch ein Phänomen wir die Todesstrafe einordnen zu können. Denn hier übernimmt der Staat doch das Gewaltmonopol, lässt Beschuldigten zumindest theoretisch Raum für Verteidigung. Und missachtet dabei trotzdem seine Verantwortung, bedingungslos für das Recht auf Leben einzustehen. ACAT Schweiz fordert in der Karfreitagskampagne die togolesischen Behörden auf, Maßnahmen zu ergreifen, um Lynchjustiz zu verhindern, das Gewaltmonopol innerhalb rechtsstaatlicher Grenzen auszuüben und das Recht auf Leben für alle zu verteidigen.“

Politiker, Wissenschaftler und andere Personen der Öffentlichkeit, die kritische Fragen stellen, werden mit Hassmails bis hin zur Mordandrohung verfolgt. Wenn etwa ein amerikanischer Präsident öffentlich an niedere Instinkte appellieren darf, so ist das Wasser auf die Mühlen des populistischen Mobs.

Die ACAT-Kampagne, die sich auf Togo richtet, soll unser Augenmerk gleichermaßen auf Hass- und Lynchtendenzen in unseren Gesellschaften lenken. Der Schrei „Kreuzige ihn!“, den Johann Sebastian Bach in aller Eindringlichkeit in seiner Johannespassion in unerträglich schrille Töne gesetzt hat, gellt weiter durch die Geschichte. Erinnern wir uns an Karfreitag 2017 daran, dass es an uns ist, diesem Schrei Einhalt zu gebieten.

Der Karfreitagsgottesdienst findet am Karfreitag, 14. April um 10 Uhr in der Trinitatiskirche in Luxemburg, 5, rue de la congregation, statt.

Christina Fabian-Heidrich, Mitglied von ACAT und Religionslehrerin an der Ecole Privée Fieldgen

Zu ACAT



Die Aktion der Christen für die Abschaffung der Folter (ACAT) ist eine Menschenrechtsorganisation, die zum Ziel hat, Folter und Todesstrafe weltweit und vollständig abzuschaffen. Sie setzt sich für Gefolterte und zum Tod Verurteilte ein – unabhängig von deren Ideologie, Religion, Ethnie oder anderen Eigenschaften und ungeachtet ihrer angeblichen oder tatsächlichen Straftat.



ACAT greift auch ein bei willkürlichen Inhaftierungen und unfairen Prozessen. Sie engagiert sich für MenschrechtsverteidigerInnen, die verfolgt werden, oder für Flüchtlinge, die in Länder zurückgeschafft werden sollen, in denen ihnen Folter oder die Todesstrafe droht.

ACAT stützt sich bei ihrer Arbeit auf Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: „Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden“.



ACAT ist unabhängig von jeglichen Institutionen, ökumenisch und für alle offen. Sie ist in rund 30 Ländern vertreten. Die nationalen ACATs sind der Dachorganisation FIACAT angeschlossen.



Als ökumenische Organisation stützt ACAT sich auch auf das Evangelium: Das Leben und die Würde des Menschen sind heilig. Gott alleine steht es zu, über Leben und Tod zu entscheiden, daher sind Folter und Todesstrafe unvereinbar mit der christlichen Botschaft.



Quelle: ACAT Schweiz

