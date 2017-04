(str) - Sonne satt gab es am Samstag und auch am Sonntag sind (endlich) frühlingshafte Temperaturen angesagt. Doch wer von dem sonnigen Intermezzo profitieren will, der sollte sich beeilen. Denn in der Nacht zum Montag schlägt das Wetter um.

Nach zunächst kalten 2 bis 4 Grad am Sonntagmorgen werden laut Meteolux am Nachtmittag Höchstwerte von 15 bis 17 Grad erreicht, dies bei vorrangig sonnigem Wetter.



Doch pünktlich zum 1. Mai-Feiertag kommt dann der Regen - und der fällt bereits in der Nacht. Bei Windspitzen von bis zu 50 km/h und Höchstemperaturen zwischen 9 und 11 Grad wird es recht ungemütlich.



Auch in den folgenden Tagen ist keine Wetterbesserung in Sicht.