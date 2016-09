(str) - Bald werden auf allen Buslinien im Land Fahrt- und Wartezeiten in Echtzeit angezeigt. Das erklärt Infrastrukturminister François Bausch in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von Max Hahn (DP).



Bereits jetzt seien alle RGTR-Busse mit dem „Intermodal transport control system“ ausgestattet. Außer in der Hauptstadt funktioniert das System seit 2014 auch im Tice-Netz.



Derzeit werden die Daten zu den insgesamt 300 RGTR-Buslinien einprogrammiert.

Am kommenden Montag wird das System auf 50 Busstrecken in Betrieb genommen.



2017 sollen dann auf dem gesamten Luxemburger Busnetz Fahrzeiten in Echtzeit in Bussen und an den Haltestellen angezeigt werden.