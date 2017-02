(SH) - Sah es am Wochenende noch fast nach einem frühzeitigen Frühjahrsanfang aus, so zeigt sich das Wetter mittlerweile wieder von seiner ungemütlicheren Seite. Dies wird sich in den kommenden Stunden und Tagen nicht ändern. Ab Mittwoch ist mit heftigen Windböen zu rechnen.



Meteozentral.lu hat für Mittwoch eine Vorwarnung herausgegeben, die zur Stufe "Orange" wechseln könnte. Es sei mit Windböen von bis zu 90 Kilometern in der Stunde zu rechnen, lokal könnte der Wind gar noch stärker werden.



Auch den Vorhersagen des staatlichen Wetterdienstes Meteolux ist zu entnehmen, dass mit stürmischen Stunden zu rechnen ist. Meteolux meldet für Mittwoch Böen von bis zu 65, für Donnerstag von bis zu 85 Kilometern in der Stunde.

Ab Freitag soll der Wind sich wieder beruhigen. Dann können die Temperaturen jedoch wieder unter den Gefrierpunkt fallen.