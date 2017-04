(str) - Bei der "Administration des ponts et chaussées" steht ein Direktionswechsel an. René Biwer tritt zum Monatsende in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird der bisherige beigeordnete Direktor Roland Fox (53).

René Biwer (63) kam 1978 gleich nach seinem Studium im Bauingenieurswesen in Zürich zur Straßenbauverwaltung. Von 1993 bis 2005 leitete er die "Division centrale de la voirie", die später in "Division des travaux neufs" umgetauft wurde.

Im Anschluss war er sechseinhalb Jahre lang beigeordneter Direktor der Straßenbauverwaltung bevor er am 1. Januar 2012 zum Direktor ernannt wurde.



Unter seiner Leitung wurden u.a. der städtische Umgehungsstraße, die Saarautobahn, die "Liaison Micheville" und Nordstraße verwirklicht.