(NiM) - Als während der Informationsversammlung zur anstehenden Umgestaltung des Ettelbrücker Bahnhofsviertels am Dienstagabend bekannt wurde, dass dieses Großprojekt wohl acht Jahre in Anspruch nehmen wird, ging ein Raunen durch die Ränge des mit knapp 100 interessierten Bürgern besetzten großen Saals im Kulturzentrum Cape.

Allerdings sorgten die Verantwortlichen von Gemeinde und Studienbüro Schroeder et associées sofort dafür, dass die Bürger schnell wieder von Schnappatmung zu einem normalen Pulsschlag zurückkehrten. Die umfangreichen Arbeiten werden lediglich während der 1. Phase, die am 5. Juni beginnt, für die Dauer von maximal 1,5 Jahren einen Einfluss auf den Verkehr haben.

Wenn zu Beginn der Pfingstferien die Bagger rollen, konzentrieren sich die Arbeiten auf den oberen Teil der Rue Prince Henri, vom Eingang der Fußgängerzone bis zum Parking Wark. Obwohl dies nur ein kurzer Straßenabschnitt ist, werden die Arbeiten hier rund ein Jahr dauern, weil sie äußerst komplex sind.

Um so wenig wie möglich Verkehr im Bauabschnitt, wo nur mehr eine Fahrspur bleibt, zu haben, werden alle Fahrzeuge außer Busse, die aus Richtung Diekirch kommen und in Richtung Schieren wollen, in Höhe des Match-Supermarkts in die Rue de la Gare und den unteren Teil der Rue Prince Henri, die dann nur mehr in entgegengesetzter Richtung wie derzeit zu befahren ist, umgeleitet. Lediglich der Verkehr in Richtung Warken darf weiter durch die Avenue J. F. Kennedy fahren.

Während einer Eingewöhnungszeit will man die Verkehrsentwicklung an der Kreuzung Avenue J. F. Kennedy mit der Rue de la Gare, die leicht umgebaut wird, um die neue Verkehrsführung überhaupt zu ermöglichen, genau im Auge behalten und versuchen, ohne Ampelanlage auszukommen. Falls es sich allerdings als notwendig erweisen sollte, werde man seitens der Ponts et Chaussées schnell handeln, hieß es.

Die Arbeiten der Phase 1

Die in Phase 1 vorgesehenen Arbeiten werden rund ein Jahr andauern. Sie konzentrieren sich gänzlich auf den oberen Teil der Rue Prince Henri (ab der Kreuzung Avenue Salentiny mit der Avenue J. F. Kennedy bis zum Parking Wark):

– Verbreiterung der Straße auf drei Spuren, u. a. durch den Bau eines 1,5 Meter breiten Beton-Überhangs über die Wark; – Verbreiterung des Bürgersteigs entlang der Häuserseite (im Durchschnitt sieben Meter); – Erneuerung der Kanalisation sowie der Leitungen für Wasser, Strom und Telefon; – Verlagerung der Bushaltestelle Ste-Anne in die Avenue Salentiny gegenüber dem Postgebäude (definitiv) sowie die Avenue J. F. Kennedy (provisorisch); – Renaturierung der Wark (u.a. Entfernen der Treppen im Wasserlauf).