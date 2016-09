(TJ) - Es war gegen 8.15 Uhr, als am Freitagmorgen in Höhe von Mondelange ein schwerer Verkehrsunfall auf der A31 zwischen Metz und Luxemburg ein Todesopfer forderte. Die genauen Umstände der Kollision sind noch nicht geklärt. Ein Fahrer sei in seiner Kabine eingeklemmt. Nach Informationen von France Bleu Lorraine sollen zwei Fernlaster und ein Lieferwagen in den Unfall verwickelt sein. Einer der Lastwagen soll laut ersten Meldungen brennen.



Die wichtige Verkehrsachse ist bis auf weiteres in Richtung Luxemburg komplett gesperrt. In der Folge sind die Ausweichstrecken völlig überlastet.

